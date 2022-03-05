Свечников забросил 23-ю шайбу в сезоне и принес «Каролине» победу

«Каролина» переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в составе «Харрикейнз» в овертайме забросил российский нападающий Андрей Свечников. На 4-й минуте он реализовал большинство своей команды.

Для 21-летнего россиянина этот гол стал 23-м в текущем сезоне. Его признали второй звездой этого матча.