Свечников забросил 21-ю шайбу в этом сезоне

«Каролина» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Счет стал 4:1.

На 7-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Он реализовал большинство своей команды.

Теперь на счету 21-летнего россиянина 21 заброшенная шайба в этом регулярном чемпионате НХЛ.