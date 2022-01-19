Свечников забросил 13-ю шайбу в сезоне. Видео

«Каролина» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». В середине третьего периода голом отметился российский нападающий Андрей Свечников.

21-летний россиянин реализовал большинство и забросил 13-ю шайбу в сезоне.