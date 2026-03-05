Свечников забил самый быстрый гол «Каролины» в большинстве с января 2019 года

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в ворота «Ванкувера» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний россиянин реализовал большинство (на отметке 1 минута 17 секунд).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Свечников забил самый быстрый гол своей команды с начала матча в большинстве с 6 января 2019 года, когда Джастин Фолк отличился на 1-й минуте 12-й секунде.

В сезоне-2025/26 в 60 матчах Свечников набрал 52 (22+30) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Каролина

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