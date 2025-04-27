Свечников забил на первой минуте в четвертом матче серии с «Нью-Джерси»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси».

25-летний россиянин забросил шайбу на 53-й секунде и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Свечникова 3 (2+1) очка в 4 матчах нынешнего плей-офф.