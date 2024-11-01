Свечников вывел «Каролину» вперед в матче с «Бостоном»

«Каролина» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 18-й минуте первого периода российский нападающий Андрей Свечников реализовал большинство «Харрикейнз». Для него этот гол стал 3-м в сезоне-2024/25.