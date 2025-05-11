Свечников вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Каролины» в плей-офф НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

Теперь на счету 25-летнего россиянина 43 (21+22) очка в плей-офф. По этому показателю он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории франшизы, сравнявшись с Эриком Стаалом. Лидером является Себастьян Ахо, который набрал 79 очков.

На данный момент на счету Свечникова 7 (6+1) очков в 8 матчах текущего плей-офф.