Свечников вышел на третье место в гонке снайперов НХЛ с 11 шайбами в 14 матчах

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников вышел на третье место в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ.

Сегодня, 11 ноября, 22-летний российский хоккеист оформил хет-трик в матче против «Эдмонтона» (7:2). Всего на его счету в текущем сезоне 11 заброшенных шайб в 14 матчах.

Лидирует в списке снайперов форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (15 шайб в 15 играх). Второе место занимает нападающий «Ванкувера» Бо Хорват (12 шайб в 14 встречах).