Свечников вышел на седьмое место по очкам в истории «Каролины»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол и сделал результативную передачу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:4).

Как сообщает пресс-служба лиги, 25-летний россиянин набрал 417-е очко в карьере, обойдя финского форварда Теуво Терявяйнена и канадского нападающего Джеффа О'Нила, выйдя на седьмое место в истории «Харрикейнз». Лидирует канадский форвард Рон Фрэнсис (1175 очков).

В сезоне-2025/26 в 60 матчах Свечников набрал 53 (22+31) очка.

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