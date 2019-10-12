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Свечников вышел на первое место в лиге по результативным передачам

05:28
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«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» — 5:2. Гол и результативная передача на счету форварда «ураганов» Андрея Свечникова. По последнему показателю он вышел на первое место в лиге, которое делит с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон»), Патриком Лайне, Марком Шайфли (оба — «Виннипег»), Мэттом Дюшеном («Нэшвилл») и Джоном Карлсоном («Вашингтон»).

В текущем сезоне на счету Свечникова 8 (1+7) очков при показателе полезности «+7». Он был выбран «Каролиной» на драфте прошлого года под общим вторым номером.

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