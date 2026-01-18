Свечников вышел на девятое место в «Каролине» по количеству хет-триков

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы в ворота «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

25-летний россиянин оформил четвертый хет-трик за «Каролину». Он занимает девятое место по их количеству в истории команды. Лучший результат у канадского нападающего Эрика Стаала — 13.

В сезоне-2025/26 Свечников в 49 матчах набрал 40 (16+24) очков.