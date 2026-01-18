Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:26

Свечников вышел на девятое место в «Каролине» по количеству хет-триков

Павел Лопатко

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы в ворота «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

25-летний россиянин оформил четвертый хет-трик за «Каролину». Он занимает девятое место по их количеству в истории команды. Лучший результат у канадского нападающего Эрика Стаала — 13.

В сезоне-2025/26 Свечников в 49 матчах набрал 40 (16+24) очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Свечников
Эрик Стаал
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
Германия готова бойкотировать ЧМ-2026, Трамп готовит речь про инопланетян. Что происходит с ЧМ-2026
Смертин пробежал ультрамарафон на 50 километров в Оймяконе при минус 42 градусах
Олимпийский хоккейный турнир у мужчин пройдет с 11 по 22 февраля
Средства ПВО за ночь сбили 63 украинских беспилотника над территорией России
Эксперт объяснил необходимость единых цифровых ID и рассказал об их безопасности
Четырехлетний мальчик утонул в физкультурно-оздоровительном комплексе Белогорска
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Баффало» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

Подколзин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 49 30 19 64
2 Айлендерс 48 26 22 57
3 Питтсбург 47 22 25 55
4 Вашингтон 49 24 25 54
5 Филадельфия 47 22 25 52
6 Коламбус 48 22 26 51
7 Нью-Джерси 48 24 24 50
8 Рейнджерс 49 21 28 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 46 29 17 62
2 Детройт 49 29 20 62
3 Монреаль 49 27 22 61
4 Бостон 49 28 21 58
5 Баффало 47 26 21 57
6 Торонто 48 24 24 56
7 Флорида 47 25 22 53
8 Оттава 47 22 25 50
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 46 33 13 74
2 Даллас 48 27 21 63
3 Миннесота 49 27 22 63
4 Юта 49 25 24 54
5 Нэшвилл 47 23 24 50
6 Сент-Луис 48 19 29 46
7 Чикаго 48 19 29 45
8 Виннипег 47 19 28 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 23 23 58
2 Эдмонтон 48 23 25 54
3 Сиэтл 47 21 26 51
4 Сан-Хосе 47 24 23 51
5 Лос-Анджелес 47 19 28 50
6 Анахайм 47 23 24 49
7 Калгари 48 21 27 46
8 Ванкувер 47 16 31 37
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 01:00 Юта – Сиэтл 6 : 3
18.01 03:00 Питтсбург – Коламбус 3 : 4 Б
18.01 03:00 Оттава – Монреаль 5 : 6 ОТ
18.01 03:00 Вашингтон – Флорида 2 : 5
18.01 03:00 Нью-Джерси – Каролина 1 : 4
18.01 03:00 Виннипег – Торонто 3 : 4 ОТ
18.01 04:00 Чикаго – Бостон 2 : 5
18.01 06:00 Вегас – Нэшвилл - : -
18.01 06:00 Анахайм – Лос-Анджелес - : -
18.01 06:00 Ванкувер – Эдмонтон - : -
18.01 22:00 Даллас – Тампа-Бэй - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости