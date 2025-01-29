Свечников вышел на девятое место по победным голам в истории «Каролины»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:0).

24-летний россиянин в этой встрече забил победный гол. Он вышел на девятое место по победным шайбам в истории «Харрикейнз», сравнявшись с Сами Капаненом, Джеффом Скиннером и Джорданом Стаалом, у которых 28 голов. На восьмой строчке с 29 победными шайбами Род Бриндамор, лидирует Себастьян Ахо (60).

В текущем сезоне Свечников провел 51 матч и набрал 37 (17+20) очков.