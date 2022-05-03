Свечников вышел на девятое место по голам в плей-офф среди игроков «Каролины»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (5:1).

Для 22-летнего россиянина это десятая шайба в плей-офф за карьеру. Он обогнал Кори Стиллмана, Джеффа О'Нила и Джордана Стаала, у которых по 9 голов, и вышел на единоличное девятое место в истории франшизы.

За свою карьеру Свечников провел 27 матчей в плей-офф, в которых набрал 21 (10+11) очко.

Счет стал 1-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 2:00 мск.