Свечников вышел на чистое третье место среди бомбардиров в плей-офф в истории «Каролины»

Форвард «Каролины» оформил дубль в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси».

Теперь на счету 25-летнего россиянина 40 (18+22) набранных очков в плей-офф. Он вышел на чистое третье место среди бомбардиров франшизы. Выше находятся Эрик Стаал (43) и Себастьян Ахо (73).

Также Свечников сравнялся с Родом Бриндамором на четвертом месте лучших снайперов франшизы в плей-офф.