Свечников вышел на чистое седьмое место по голам в плей-офф за «Каролину»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:1).

Для 22-летнего россиянина это 13-й гол в плей-офф. По этому показателю Свечников вышел на чистое седьмое место среди игроков франшизы, опередив Рэя Уитни и Джастина Уильямса, у которых по 12 заброшенных шайб. На шестой строчке располагается Рон Фрэнсис (14), лидирует Эрик Стаал (19). У парнтера Свечникова Себастьяна Ахо 18 голов.

В текущем плей-офф Свечников набрал 5 (4+1) очков в 12 матчах. Всего на его счету 25 (13+12) очков в 37 матчах плей-офф за «Харрикейнз».