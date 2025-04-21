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Сегодня, 07:51

Свечников вошел в топ-20 лучших снайперов среди россиян в плей-офф НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в первом матче серии с «Нью-Джерси» (4:1) в 1/8 финала Кубка Стэнли.

25-летний россиянин забил в пустые ворота в конце третьего периода. Для Свечникова этот гол стал 16-м за карьеру в плей-офф НХЛ.

По этому показателю форвард опередил Сергея Брылина и Александра Семина (по 15 шайб) и вошел в топ-20 лучших снайперов в плей-офф лиги среди россиян.

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 23 апреля и начнется в 01.00 мск.

Александр Семин
Андрей Свечников
Сергей Брылин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
2. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
0 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
1 - 0
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
0 - 0
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
1 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 1
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
0 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
1 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
1 - 0
1. Виннипег - Сент-Луис
5 - 3
2. Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Виннипег
0 - 0
4. Сент-Луис - Виннипег
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Торонто – Оттава
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