Свечников вошел в топ-10 по числу матчей с двумя и более голами в истории «Каролины»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:4).

Россиянин забросил 12-ю и 13-ю шайбы в сезоне-2026/27.

Для 26-летнего форварда эта игра стала 29-й в карьере в НХЛ, в которой он забил не менее двух голов. По этому показателю россиянин сравнялся с Джеффом О'Ниллом и делит с ним 10-е место в истории франшизы «Каролины» с учетом выступлений «Хартфорда». Лидирует Себастьян Ахо — 48 матчей.

«Каролина» одержала пятую победу в последних шести матчах и с 37 очками после 23 игр занимает первое место в Восточной конференции.