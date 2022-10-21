Свечников в матче с «Эдмонтоном» оформил хет-трик

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

22-летний россиянин забросил шайбу на 44-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 3:4. Для форварда это третий гол в матче.

На данный момент на счету Свечникова 8 (6+2) очков в 4 матчах сезона.