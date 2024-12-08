Свечников в матче с «Айлендерс» оформил дубль

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

24-летний россиянин забросил шайбу на 16-й минуте, реализовав большинство, и открыл счет в этой встрече. На 30-й минуте форвард оформил дубль, также реализовав численное преимущество.

На данный момент на счету Свечникова 24 (11+13) очка в 27 матчах сезона.