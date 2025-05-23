Свечников ударил по затылку Ткачака в матче Кубка Стэнли
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (0:5) ударил по голове форварда соперников Мэттью Ткачака.
В одном из эпизодов первого периода россиянин и американец сошлись у борта рядом со скамейкой «Каролины». Свечников ударил Ткачака по затылку. За это он получил двухминутный штраф.
Ранее Свечников снес соотечественника Сергея Бобровского в первой игре серии. Тогда это привело к потасовке между игроками команд.
«Пантерз» удвоили преимущество в серии — 2-0. Третий матч состоится 25 мая на арене «Флориды». Начало игры — 03:00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|41
|23
|88
|2
|Питтсбург
|64
|32
|32
|79
|3
|Айлендерс
|65
|37
|28
|79
|4
|Коламбус
|64
|33
|31
|76
|5
|Филадельфия
|64
|30
|34
|71
|6
|Вашингтон
|66
|32
|34
|71
|7
|Нью-Джерси
|64
|32
|32
|66
|8
|Рейнджерс
|64
|26
|38
|60
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|65
|40
|25
|86
|2
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|82
|3
|Монреаль
|64
|36
|28
|82
|4
|Детройт
|65
|36
|29
|79
|5
|Бостон
|64
|36
|28
|78
|6
|Оттава
|64
|32
|32
|73
|7
|Флорида
|64
|32
|32
|67
|8
|Торонто
|65
|27
|38
|65
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|63
|43
|20
|95
|2
|Даллас
|64
|40
|24
|90
|3
|Миннесота
|65
|38
|27
|87
|4
|Юта
|65
|34
|31
|73
|5
|Нэшвилл
|64
|29
|35
|66
|6
|Виннипег
|63
|26
|37
|62
|7
|Сент-Луис
|64
|25
|39
|60
|8
|Чикаго
|64
|24
|40
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|64
|36
|28
|75
|2
|Эдмонтон
|65
|32
|33
|72
|3
|Вегас
|65
|29
|36
|72
|4
|Сиэтл
|63
|29
|34
|67
|5
|Лос-Анджелес
|64
|26
|38
|67
|6
|Сан-Хосе
|62
|30
|32
|66
|7
|Калгари
|64
|25
|39
|57
|8
|Ванкувер
|64
|19
|45
|46
Результаты / календарь
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
|12.03
|02:30
|Филадельфия – Вашингтон
|4 : 1
|12.03
|02:30
|Оттава – Монреаль
|2 : 3
Новости