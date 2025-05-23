Свечников ударил по затылку Ткачака в матче Кубка Стэнли

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (0:5) ударил по голове форварда соперников Мэттью Ткачака.

В одном из эпизодов первого периода россиянин и американец сошлись у борта рядом со скамейкой «Каролины». Свечников ударил Ткачака по затылку. За это он получил двухминутный штраф.

Ранее Свечников снес соотечественника Сергея Бобровского в первой игре серии. Тогда это привело к потасовке между игроками команд.

«Пантерз» удвоили преимущество в серии — 2-0. Третий матч состоится 25 мая на арене «Флориды». Начало игры — 03:00 по московскому времени.