23 мая 2025, 07:19

Свечников ударил по затылку Ткачака в матче Кубка Стэнли

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (0:5) ударил по голове форварда соперников Мэттью Ткачака.

В одном из эпизодов первого периода россиянин и американец сошлись у борта рядом со скамейкой «Каролины». Свечников ударил Ткачака по затылку. За это он получил двухминутный штраф.

Ранее Свечников снес соотечественника Сергея Бобровского в первой игре серии. Тогда это привело к потасовке между игроками команд.

«Пантерз» удвоили преимущество в серии — 2-0. Третий матч состоится 25 мая на арене «Флориды». Начало игры — 03:00 по московскому времени.

Андрей Свечников
Мэттью Ткачак
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
    • «Каролина» — «Флорида»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

    Бобровский установил рекорд «Флориды» по числу шатаутов в одном розыгрыше плей-офф
