Свечников – третья звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня назван вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Робин Ленер, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной" (2:0) парировал 31 бросок. Для шведа это 5-й сухой матч в сезоне.

Второй звездой дня признан защитник "Чикаго" Данкан Кит. 35-летний канадец в матче с "Колорадо"​ (2:1 ОТ) записал на свой счет победный гол.

Третьей звездой дня стал российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников. 18-летний форвард забросил победную шайбу в матче с "Монреалем" (2:1 ОТ).