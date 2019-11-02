Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Таким образом, 19-летний нападающий набрал свое 51-е (26+25) очко в 95 матчах. Свечников стал третьим российским хоккеистом, которыйнабрал 50 и больше очков в НХЛ в возрасте до 20 лет .

Подобную отметку также преодолевал Илья Ковальчук и Сергей Самсонов.

Counting his 6th goal of 2019-20 in a @Canes romp over the Wings tonight, Andrei Svechnikov also reached 50 points in his young NHL career to make him just the 3rd Russian-born teenage talent here pic.twitter.com/Hw3OuFq9ku — StatsCentre (@StatsCentre) November 2, 2019

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