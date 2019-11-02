НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Свечников — третий россиянин, который набрал 50 и более очков в НХЛ в возрасте до 20 лет

09:52
Теги:

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Таким образом, 19-летний нападающий набрал свое 51-е (26+25) очко в 95 матчах. Свечников стал третьим российским хоккеистом, которыйнабрал 50 и больше очков в НХЛ в возрасте до 20 лет .

Подобную отметку также преодолевал Илья Ковальчук и Сергей Самсонов.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир