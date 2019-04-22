18:06 | Хоккей — НХЛ

Свечников тренируется по отдельной программе перед шестым матчем серии с "Вашингтоном"

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Нападающий "Каролины" Андрей Свечников тренируется по отдельной программе перед шестым матчем 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона". Как сообщает в своем Твиттере журналист Том Гуллитти, 19-летний россиянин уже не облачен в "бесконтактное" джерси, а одет в обычное. Главный тренер "Харрикейнз" Род Бриндамор не исключил того, что Свечников сыграет с "Кэпиталз".

Напомним, Свечников получил повреждение в драке с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в третьем матче (5:0). Счет в серии составляет 3-2 в пользу "Кэпиталз". 

В текущем сезоне Свечников провел 86 матчей за "Каролину", в которых набрал 41 (22+19) очков.

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