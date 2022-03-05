Свечников стал второй звездой матча против «Питтсбурга»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 ОТ). 21-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме. Первой звездой стал автор дубля форвард Джордан Стаал, третья звезда — Нино Нидеррайтер. В текущем сезоне Свечников провел 52 матча, в которых 51 (23+28) очко.