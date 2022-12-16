Свечникова признали второй звездой матча «Каролина» — «Сиэтл»

«Каролина» переиграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Харрикейнз» выиграли третью встречу кряду.

Российский нападающий Андрей Свечников признан второй звездой матча. В этой встрече он отметился голом в составе победителей.

Первой звездой стал защитник «Каролины» Стефан Ноусен, забросивший шайбу на 23-й минуте.

Третьей звездой признан форвард победителей Дерек Степан. Он также отметился голом в матче.