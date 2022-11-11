Свечников стал третьим игроком в истории «Каролины», забившим 100 голов за карьеру до своего 23-летия

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников стал третьим игроком в истории команды, забившим 100 голов за карьеру до своего 23-летия.

Как сообщает сайт НХЛ, другими игроками в составе «Харрикейнз», которым удавалось достичь этого показателя до 23-летия, были Себастьян Ахо (121 шайба) и Джефф Скиннер (115 голов).

22-летний хоккеист в ночь на 11 ноября в матче против «Эдмонтона» (7:2) оформил хет-трик и забил 98, 99 и 100-й голы в карьере в НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ на счету Свечникова 17 (11+6) очков в 14 матчах сезона.