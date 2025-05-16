Свечников стал четвертым игроком «Каролины» с победным голом в последние две минуты матча Кубка Стэнли

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил победную шайбу в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона» (3:1). Счет в серии стал 4-1 в пользу «Харрикейнз».

Российский форвард стал четвертым игроком в истории клуба, который забросил победную шайбу в последние две минуты основного времени. Ранее такой результат показывали Юсси Йокинен (в 2009 году), Эрик Стаал (2009), Род Бриндамор (2006).

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).