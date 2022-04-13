Свечников сравнял счет в матче с «Рейнджерс». Он забил Шестеркину

Свечников сравнял счет в матче с «Рейнджерс»

«Каролина» в середине второго периода сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Голом на 14-й минуте второго периода отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него эта шайба стала 29-й в этом сезоне.

Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищает российский голкипер Игорь Шестеркин.