Свечников считает, что у Кучерова "талант от бога"

Форвард "Каролины" Андрей Свечников высоко оценил игру нападающего "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова.
– Против кого в НХЛ было играть тяжелее всего?
– В НХЛ все хоккеисты на высшем уровне. Со всеми непросто играть, тем более со звездами. Малкин, Кучеров – очень хорошие игроки. Всегда приятно выходить против них, поучиться у них.
– Согласны с тем, что Кучеров – лучший в этом году?
– Да, он в порядке. Посмотрите, сколько он забивает и отдает. Талант от бога. (Алена Гребенькова)
Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-rossiyskogo-napadayuschego-karolina-andreya-svechnikova-1562216/
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