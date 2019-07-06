Свечников считает, что у Кучерова "талант от бога"

Форвард "Каролины" Андрей Свечников высоко оценил игру нападающего "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова.

– Против кого в НХЛ было играть тяжелее всего?

– В НХЛ все хоккеисты на высшем уровне. Со всеми непросто играть, тем более со звездами. Малкин, Кучеров – очень хорошие игроки. Всегда приятно выходить против них, поучиться у них.

– Согласны с тем, что Кучеров – лучший в этом году?

– Да, он в порядке. Посмотрите, сколько он забивает и отдает. Талант от бога. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.