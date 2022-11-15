Свечников — о Кочеткове: «Думаю, Петр станет звездой НХЛ на долгое время»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников поделился впечатлениями от игры своего одноклубника и соотечественника вратаря Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:0).

«Думаю, Петр станет звездой НХЛ на долгое время. Особенно для нашей команды», — приводит журналист Уолт Рафф слова Свечникова.

В матче с «Чикаго» Кочетков отразил все 27 бросков по воротам. «Каролина» выиграла все 5 матчей, в которых принимал участие 23-летний россиянин.