Канадский портал Sportsnet назвал самого прогрессирующего игрока сезона НХЛ, который прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Им стал 20-летний российский нападающий «Каролины»" Андрей Свечников. В 68 матчах регулярного чемпионата он набрал 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9».

Также претендовали: Трэвис Конекны («Филадельфия»), Кевин Фиала («Миннесота»), Оливер Бьоркстранд («Коламбус»), Ник Пионк («Виннипег»), Тони Дианджело («Рейнджерс»), Тристан Джарри («Питтсбург») и Конор Гарланд («Аризона»).