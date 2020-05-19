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Свечников — самый прогрессирующий игрок НХЛ по версии Sportsnet

00:10
Андрей Свечников. Фото nhl.com
Андрей Свечников. Фото nhl.com
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Канадский портал Sportsnet назвал самого прогрессирующего игрока сезона НХЛ, который прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Им стал 20-летний российский нападающий «Каролины»" Андрей Свечников. В 68 матчах регулярного чемпионата он набрал 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9».

Также претендовали: Трэвис Конекны («Филадельфия»), Кевин Фиала («Миннесота»), Оливер Бьоркстранд («Коламбус»), Ник Пионк («Виннипег»), Тони Дианджело («Рейнджерс»), Тристан Джарри («Питтсбург») и Конор Гарланд («Аризона»).

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