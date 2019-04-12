Свечников – самый молодой с 1997 года хоккеист, который оформил дубль в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников​ стал самым молодым игроком с 1997 года, который оформил дубль в матче плей-офф Кубка Стэнли, сообщает официальный Твиттер НХЛ. 19-летний спортсмен забросил две шайбы в матче первого раунда плей-офф лиги против "Вашингтона" (2:4).

Свечников добился такого результата в возрасте 19 лет и 16 дней – стал самым молодым автором кубкового дубля с 1997 года.

Нападающий "Филадельфии" Дайнюс Зубрус в 1997 году отметился в матче против "Баффало" в возрасте 18 лет 329 дней.

Счет в серии 1-0 в пользу "Кэпиталз". Следующая встреча пройдет 13 апреля, начало – в 22.00 (мск).

Дубль Свечникова в матче "Вашингтон" – "Каролина". Видео

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