Свечников реализовал большинство «Каролины» в матче с «Бостоном»

«Каролина» сократила отставание в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона». Счет стал 5:2 в пользу «Брюинз».

В конце третьего периода российский нападающий Андрей Свечников реализовал большинство своей команды. Для него эта шайба стала второй в этой встрече и третьей в этом розыгрыше Кубке Стэнли.