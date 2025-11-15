Хоккей
Сегодня, 14:12

Свечников рассказал о переменах после неудачного старта сезона в НХЛ

Анастасия Пилипенко

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, что поменял клюшку после неудачного старта сезона НХЛ.

Форвард провел первые восемь матчей регулярного чемпионата без результативных действий, а в следующих девяти играх набрал 10 (6+4) очков.

«Я всегда стараюсь работать над своим броском. Пару недель назад я поменял клюшку, поэтому теперь шайба стала залетать в сетку», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.

Свечников отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Форвард «Каролины» Ахо сравнялся с Ковальчуком по голам в овертаймах НХЛ
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 17 12 5 24
3 Питтсбург 18 9 9 22
4 Айлендерс 18 10 8 22
5 Филадельфия 17 9 8 21
6 Рейнджерс 18 9 9 20
7 Коламбус 17 9 8 19
8 Вашингтон 17 8 9 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 17 10 7 22
2 Оттава 18 9 9 22
3 Бостон 19 11 8 22
4 Детройт 17 10 7 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
7 Торонто 18 8 10 18
8 Баффало 17 5 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 18 11 7 25
3 Юта 18 10 8 21
4 Виннипег 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 18 6 12 16
8 Нэшвилл 19 6 13 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 17 11 6 23
2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
3 Сиэтл 17 8 9 21
4 Эдмонтон 19 8 11 20
5 Вегас 16 7 9 19
6 Сан-Хосе 18 8 10 19
7 Ванкувер 19 8 11 18
8 Калгари 19 5 14 12
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
15.11 03:00 Каролина – Ванкувер 4 : 3 ОТ
15.11 04:00 Сент-Луис – Филадельфия 5 : 6 Б
15.11 05:00 Юта – Айлендерс 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь

