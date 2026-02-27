Свечников пятый раз в карьере набрал 50 очков за сезон в НХЛ

«Каролина» на седьмой минуте второго периода вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Шайбу забросил Сет Джарвис, а автором результативной передачи стал российский форвард Андрей Свечников.

Для 25-летнего россиянина эта результативная передача стала 29-й в сезоне. Таким образом, он набрал 50 (21+29) очков в 58 играх нынешней регулярки.

Свечников пятый раз в карьере набрал не менее 50 очков за один сезон в НХЛ.