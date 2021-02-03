Свечников провел эффектный силовой прием. Видео
08:56
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 Б) провел силовой прием. 20-летний форвард жестко встретил шведа Карла Содерберга в центре площадки.
Напомним, что Свечников в этой встрече реализовал также победный буллит.
Всего в текущем сезоне хоккеист провел семь матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков при показателе полезности «+2».
Andrei Svechnikov with a huge open-ice hit on Carl Soderberg. pic.twitter.com/Z2N3tV3Cu0— Brett Finger (@brettfinger) February 3, 2021
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