Свечников пропустит стартовый матч сезона НХЛ против «Оттавы»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустит начало сезона в НХЛ, сообщает журналист The Athletic Кори Лавалетт. В первом матче регулярного чемпионата «Харрикейнз» примут «Оттаву» 12 октября.

По данным источника, нападающий все еще восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

Свечников получил травму правого колена 11 марта в матче с «Вегасом» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустил плей-офф. В минувшем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.