Свечников пропустит остаток сезона из-за травмы колена

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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустит остаток сезона из-за травмы колена, сообщает официальный сайт НХЛ. Россиянину предстоит операция.

«Лучший способ действий для будущего Андрея — это операция, которую сделает ортопед нашей команды, доктор Марти Исбелл», — заявил п резидент и генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл.