Свечников прокомментировал победу в пятом матче серии с «Рейнджерс»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:1).

«Несомненно, команда сегодня была на высоте», — приводит слова Свечникова пресс-служба клуба.

22-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и был признан второй звездой матча.

Счет в серии 3-2 в пользу «Каролины». Шестой матч пройдет 29 мая и начнется в 5:00 мск.