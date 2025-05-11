Свечников — о победе над «Вашингтоном»: «Каролина» выложилась на полную во втором периоде»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (4:0).

«Я думаю, было очень важно забить, особенно когда счет 0:0 Они играли отлично, надо отдать им должное. Наш первый период был немного неряшливым, но мы выложились на полную во втором и продолжили так играть», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвертый матч пройдет 13 мая и начнется в 2:00 мск.