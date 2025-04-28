Свечников — о хет-трике в плей-офф НХЛ: «Это мое время»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).

«Очевидно, этот сезон был довольно тяжелым для меня, но сейчас, в плей-офф, это как бы мое время, понимаете? Я люблю это время года», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

25-летний россиянин оформил хет-трик и был признан первой звездой встречи.

Счет в серии 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 30 апреля и начнется в 2:30 мск.