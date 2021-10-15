«Впереди большой год». Свечников — о первом матче в сезоне
Свечников прокомментировал победу «Каролины» над «Айлендерс»
06:47
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 2 шайбы и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (6:3). Россиянин ожидает большого сезона.
«Что за ночь! Впереди большой год», — написал Свечников в Twitter.
По итогам матча «Каролина» — «Детройт» Свечников был признан первой звездой матча.
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