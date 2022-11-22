Свечников признан второй звездой матча с «Виннипегом»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:4 ОТ).

22-летний россиянин стал автором второй шайбы команды. Первой звездой признан защитник «Джетс» Джош Моррисси, оформивший дубль. Третья звезда — форвард Майкл Эйсимонт, забивший один гол.

В текущем сезоне Свечников провел 19 матчей, в которых набрал 20 (13+7) очков.