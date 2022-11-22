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Сегодня, 06:18

Свечников признан второй звездой матча с «Виннипегом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:4 ОТ).

22-летний россиянин стал автором второй шайбы команды. Первой звездой признан защитник «Джетс» Джош Моррисси, оформивший дубль. Третья звезда — форвард Майкл Эйсимонт, забивший один гол.

В текущем сезоне Свечников провел 19 матчей, в которых набрал 20 (13+7) очков.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Каролина Харрикейнз
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Тампа-Бэй – Бостон
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22.11 03:00
Филадельфия – Калгари
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Виннипег – Каролина
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22.11 03:30
Торонто – Айлендерс
2 : 3 ОТ
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Нэшвилл – Аризона
 - : -
22.11 04:00
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22.11 04:30
Даллас – Колорадо
 - : -
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Ванкувер – Вегас
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