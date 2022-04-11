Свечников признан второй звездой матча с «Анахаймом»

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).

22-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан автор хет-трика Джордан Стаал, третья звезда — Нино Нидеррайтер, сделавший два ассиста.

В текущем сезоне Свечников провел 70 матчей, в которых набрал 64 (28+36) очка.