Свечников признан второй звездой матча против «Сан-Хосе»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:1).

21-летний россиянин стал автором победой шайбы. Первой звездой признан вратарь «Харрикейнз» Фредерик Андерсен, третья звезда — автор первой шайбы победителей Винсент Трошек.

В текущем сезоне Свечников набрал 38 (16+22) очков в 39 матчах.