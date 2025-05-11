Свечников признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал третьей звездой третьего матча серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (4:0).

25-летний россиянин стал автором победной шайбы. Первой звездой признан вратарь «Харрикейнз» Фредерик Андерсен, отразивший все 21 бросок. Вторая звезда — форвард Джек Рословик, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем плей-офф Свечников провел 8 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков.