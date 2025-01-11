Свечников признан третьей звездой матча с «Ванкувером»

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

24-летний россиянин забросил одну шайбу. Первой звездой признан вратарь «Харрикейнз» Дастин Токарски, отразивший все 14 бросков. Вторая звезда — автор победной шайбы Джордан Стаал.

В текущем сезоне Свечников провел 43 матча, в которых набрал 31 (14+17) очко.