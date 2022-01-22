Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Рейнджерс» (6:3). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан нападающий Андрей Свечников. 21-летний россиянин отметился двумя голевыми передачами.

Второй звездой стал Себастьен Ахо, который набрал 3 (1+2) очка. Возглавил тройку защитник Тони Деанжело, забросивший одну шайбу и сделавший две голевые передачи.