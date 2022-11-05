Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Баффало»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Баффало» (5:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский нападающий Андрей Свечников. 22-летний россиянин отметился двумя результативными передачами.

Второй звездой признан нападающий Мартин Нечас, набравший 3 (1+2) очка. Возглавил тройку форвард Себастьян Ахо, который забросил три шайбы и сделал голевую передачу.