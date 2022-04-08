Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Баффало»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Баффало» (5:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский нападающий Андрей Свечников. Он отметился двумя голевыми передачами.

Второй звездой признали форварда Себастьяна Ахо. На его счету две заброшенные шайбы.

Возглавил тройку лучших нападающий Жордан Стаал, который оформил дубль.