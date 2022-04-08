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Сегодня, 05:30

Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Свечников.
Фото Global Look Press

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Баффало» (5:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский нападающий Андрей Свечников. Он отметился двумя голевыми передачами.

Второй звездой признали форварда Себастьяна Ахо. На его счету две заброшенные шайбы.

Возглавил тройку лучших нападающий Жордан Стаал, который оформил дубль.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 70 42 28 93
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 71 33 38 76
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 70 22 48 50
Результаты / календарь
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
8.04 02:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
8.04 02:00
Нью-Джерси – Монреаль
 - : -
8.04 02:00
Коламбус – Филадельфия
 - : -
8.04 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
8.04 02:30
Каролина – Баффало
 - : -
8.04 03:30
Даллас – Торонто
 - : -
8.04 03:30
Чикаго – Сиэтл
 - : -
8.04 05:00
Аризона – Ванкувер
 - : -
8.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
8.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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