Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Баффало»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Баффало» (5:3). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой встречи стал российский нападающий Андрей Свечников. Он отметился двумя голевыми передачами.
Второй звездой признали форварда Себастьяна Ахо. На его счету две заброшенные шайбы.
Возглавил тройку лучших нападающий Жордан Стаал, который оформил дубль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|70
|42
|28
|93
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|71
|33
|38
|76
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|70
|22
|48
|50
Результаты / календарь
29.03
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10.04
11.04
12.04
13.04
|8.04
|02:00
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|8.04
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|- : -
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.04
|02:30
|
Каролина – Баффало
|- : -
|8.04
|03:30
|
Даллас – Торонто
|- : -
|8.04
|03:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|8.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|- : -
|8.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|8.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16
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